Mann wollte durch Heißrauchanlage gehen und wurde tot aufgefunden

Bei einem Arbeitsunfall in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist in der Nacht auf Freitag ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Der Einheimische hatte nach Polizeiangaben auf einem Firmengelände durch eine eingeschaltete Heißrauchanlage gehen wollen und wurde später von Kollegen liegend aufgefunden. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.