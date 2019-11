Mädchen von Hund verletzt

Bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter am vergangenen Samstag wurde ein 3-jähriges Mädchen gegen 8 Uhr in Kapelln an der Perschling im Bezirk St. Pölten-Land von einem Hund in den Oberarm gebissen. Das Mädchen wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Bitte um Hinweise

Der Hund trägt ein halblanges schwarzes ungepflegtes Fell und soll ein Mischling sein. Er ist einen halben Meter groß und trug weder ein Halsband noch eine Leine oder einen Beißkorb.

Hinweise zur Ausforschung des Hundes und dessen Besitzer werden an die Polizeiinspektion Herzogenburg (Tel.: 059133-3165) erbeten.