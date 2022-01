× Älteres Ehepaar rettete sich im Bezirk Baden aus brennendem Haus

Das Feuer breitete sich bis zum Dachstuhl aus - die Bewohner blieben unverletzt.

Ein älteres Ehepaar hat sich am Montag in Berndorf (Bezirk Baden) aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Die Flammen breiteten sich von einem Holzstoß über die Fassade bis zum Dachstuhl aus, daher mussten Teile entfernt werden. Das Ehepaar blieb unverletzt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Dienstag in einer Aussendung. Drei FF mit rund 40 Mitgliedern standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte dichte Rauchwolken aus einem Garten einer Reihenhaussiedlung bemerkt und einen Brand auf der Rückseite der Garage entdeckt, der bereits die Fassade des Wohngebäudes erfasst hatte. Die Frau verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die beiden Bewohner bereits ins Freie geflüchtet. Ein Holzstoß im Garten stand in Flammen, der Brand hatte sich über die Fassadenverkleidung und den Wintergarten auf die Wohngeschoße ausgebreitet. Unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht.

© BFKDO BADEN /Hackl /Taxberger /Schneider ×

© BFKDO BADEN /Hackl /Taxberger /Schneider ×

Über die Fassade hatte der Brand bereits bis zum Dachstuhl übergegriffen, dort worden immer wieder Glutnester entdeckt. Die Feuerwehr musste den Vollwärmeschutz und Dachelemente teilweise abtragen. Nachbargebäude konnten vor den Flammen geschützt werden.

© BFKDO BADEN /Hackl /Taxberger /Schneider ×

© BFKDO BADEN /Hackl /Taxberger /Schneider ×