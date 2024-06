Wienerin (50) kracht mit Pkw gegen Linienbus: Drei Verletzte

Wiener Autolenkerin war mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem fahrgastlosen Linienbus auf der B17 in Günselsdorf (Bezirk Baden) sind am späten Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge war die 50 Jahre alte Autolenkerin aus Wien mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Frau wurde im Kfz eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber transportierte sie in das AUVA-Traumazentrum Wien-Meidling.

© Bezirksfeuerwehrkommando Baden ×

Eine 84-jährige Autoinsassin und der 48 Jahre alte Lenker des Busses erlitten ebenso Blessuren, beide Personen wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Die B17 war für mehr als zwei Stunden gesperrt.