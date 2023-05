Auto kracht in Schulungsraum einer Baufirma

Lenker musste aus Wagen befreit werden

Ein Auto ist am Donnerstagabend im Waldviertel in den Schulungsraum einer Baufirma gekracht. Der Pkw war von der B2-Umfahrung Horn abgekommen, in den Graben über einen Grünstreifen gefahren und in dem Gebäude stehengeblieben, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.

Der Lenker war im zerstörten Wagen eingeklemmt und musste von den Helfern befreit werden, bevor er der Rettung übergeben wurde. Drei Feuerwehren standen mit 37 Mitgliedern und neun Fahrzeugen im Einsatz.