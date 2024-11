Badner-Bahn wieder unterbrochen

Neuer Schienenersatzverkehr bringt längere Fahrzeiten.

Obwohl die Badner Bahn eigentlich ab Dezember wieder ununterbrochen verkehren sollte, gibt es wieder Ersatzverkehr. Wegen Arbeiten an der Gleisinfrastruktur wird die Badner Bahn am nächsten Sonntag, 1. Dezember, von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss geteilt fahren. Die Garnituren fahren dann – nach Wiedereröffnung der Wiedner Hauptstraße am 30. November – von Wien Oper bis zur Haltestelle Guntramsdorf-Lokalbahn beziehungsweise von Baden Josefsplatz zur Haltestelle Möllersdorf Lokalbahn.

Shuttle in die Eigenheimsiedlung

Von der Haltestelle Guntramsdorf-Lokalbahn bis Möllersdorf Lokalbahn ist ein Ersatzverkehr unterwegs. Für Fahrgäste, die ins Siedlungsgebiet rund um die Haltestelle Eigenheimsiedlung wollen, ist ab der Haltestelle Möllersdorf Lokalbahn ein eigener Shuttle unterwegs. Sicherheitshalber sollten Reisende mehr Zeit einplanen.