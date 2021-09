Enormer Sachschaden. Landeskriminalamt ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Einkaufszentrum in Hollabrunn einen Bankomaten gesprengt. "Der Sachschaden ist enorm", bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Die Detonation hatte sich laut Exekutive kurz vor 3.30 Uhr ereignet, die Täter entkamen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl- und Tatortgruppe) hat die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch wurden u.a. Spuren gesichert.