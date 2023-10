Vermutlich dieselbe Bande, die zuletzt in Bernhardsthal im Bezirk Mistelbach und in Seefeld-Kadolz im Bezirk Hollabrunn einen Geldautomaten gesprengt haben, schlugen in der Nacht auf Freitag wieder zu - im Marchfeld.

NÖ. Bei dem Coup auf einen Bankomaten in Untersiebenbrunn dürften die (Ost-)Bande, die seit dem Herbst ob der Donau in Oberösterreich und Niederösterreich unterwegs ist, laut Erstmeldungen eine etwas zu hoch dosierte Gasmischung erwischt haben, sodass es es nicht nur den Automaten in der Raiffeisenbank samt Inhalt zerfetzt haben dürfte, sondern auch für Beschädigungen an den benachbarten Gebäuden geführt hat. Außerdem wurde der ganze Ort durch den lauten Knall mitten in der Nacht aufgeweckt. Bis ins benachbarte Markgrafneusiedl soll die Explosion zu hören gewesen. © Doku NÖ × © Doku NÖ × Die Täter suchten (wohl ohne Beute) das Weite, die Ermittlungen laufen. Insider gehen davon aus, dass es die Sprengung im Bezirk Gänserndorf mit den letzten beiden Coups im September im grenznahen Bernhardsthal sowie in Seefeld-Kadolz, das ebenfalls nur wenige Kilometer von Tschechien entfernt liegt, zusammenhängt.