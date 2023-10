Bevölkerung stimmt für Windpark im Weinviertler Sulz

In Sulz im Weinviertel ist am Sonntag eine Abstimmung über den Bau eines Windparks über die Bühne gegangen.

Am Sonntag hat die Bevölkerung in der Weinviertler 1.243-Seelen-Gemeinde Sulz bei einer Volksbefragung mit deutlicher Mehrheit von mehr als 61 Prozent für die Errichtung eines Windparks mit sechs Windrädern gestimmt. "Das Ergebnis zeigt deutlich, wie stark die Bevölkerung hinter dem Windkraftausbau in Niederösterreich steht", freut sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Mit der Zustimmung für den Windpark ist auch ein niedrigerer Strompreis verbunden - wohl auch ein Grund, warum die Zustimmung so groß war. Sechs Cent Strompreis, zuzüglich Netzkosten und Abgaben, garantiert auf 20 Jahre – das war das Angebot des Windkraftunternehmens Ventureal.

Mehrheit befürwortet Windpark in eigener Gemeinde

"Das Abstimmungsergebnis passt auch sehr gut zur allgemeinen Zustimmung zur Windkraft in Niederösterreich", betont Moidl. In den letzten 20 Jahren sind rund zwei Drittel der Abstimmungen zu Windparks positiv für die Errichtung der Projekte ausgegangen. Nimmt man auch jene Windprojekte in Niederösterreich hinzu, die durch eine Zustimmung des Gemeinderates umgesetzt wurden, dann konnten 94 Prozent aller Projekte, die an die Gemeinde herangetragen wurden, auch umgesetzt werden. Nur 6 Prozent der Windparkideen scheiterten in Niederösterreich an einem negativen Votum der Bevölkerung. Nach einer aktuellen Umfrage zum Thema Windkraftnutzung in Niederösterreich sprechen sich sogar drei Viertel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für den Ausbau der Windkraft in ihrer eigenen Gemeinde aus.