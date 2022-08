Bezirk Baden: 35-Jähriger soll vor fremder Frau onaniert haben

Laut Exekutive ist der Verdächtige nicht geständig.

Pottendorf. In Pottendorf im Bezirk Baden soll ein 35-Jähriger zwei Frauen sexuell belästigt haben. Laut Exekutive ist der Verdächtige nicht geständig. Mögliche weitere Opfer sowie Zeugen wurden am Mittwoch gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pottendorf (Tel.: 059133-3311) in Verbindung zu setzen.

Anzeigen zweier Frauen brachten die Ermittlungen ins Rollen. Die Polizei geht aufgrund der jeweiligen Täterbeschreibung davon aus, dass beide von derselben Person belästigt wurden.

Der 35-Jährige soll sich am 29. Juni im Pottendorfer Schlosspark vor einer Betroffenen ausgezogen und das Geschlechtsteil gezeigt haben. Am Abend des 3. August soll der Verdächtige am selben Ort einer weiteren weiblichen Person begegnet sein und vor der Frau onaniert haben.