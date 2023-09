× Bühnenwirtshäuser locken mit Kultur-Schmankerln

Am Samstag treffen in zehn Wirtshäusern in Niederösterreich kulinarische Schmankerln auf kulturelle Highlights.

Niederösterreichs Bühnenwirtshäuser laden am Samstag erstmals unter dem Namen "Tag der offenen Wirtshaustür" zu einem bunten Veranstaltungsabend ein. Insgesamt stehen an diesem Tag in zehn Bühnenwirtshäusern bei freiem Eintritt zehn Veranstaltungen vom Kabarett über ein Dialekt-Konzert bis zum musikalischen Frühschoppen auf dem Programm. "Der ‚Tag der offenen Wirtshaustür‘ ist eine Möglichkeit, im ganzen Land Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben und sich von uns Wirten kulinarisch verwöhnen zu lassen. Auch wenn man nicht alle zehn Acts besuchen kann, ein Bühnenwirtshaus ist sicher in Ihrer Nähe", meint die Obfrau der Bühnenwirtshäuser, Edda Mayer-Welley.

© Robert Reiser Photograhy ×

Frühschoppen mit Jimmy Schlager in der Bühne Mayer in Mödling.

Zehn Veranstaltungen in zehn Wirtshäusern

Die Bandbreite reicht von Gerald Fleischhacker bis zu Nino aus Wien sowie vom Weinviertler Dialekt-Konzert bis zum musikalischen Frühschoppen mit Jimmy Schlager. Folgende Lokale werden am 30. September bespiel: Altes Depot in Mistelbach, Ausklang in Horn, babü in Wolkersdorf, Bauers Bühne in Obersiebenbrunn, club epicur in Klosterneuburg, Gwölb in Korneuburg, Lössiade in Absdorf, Mautwirtshaus & Bühne Mayer in Mödling, Syrnau in Zwettl sowie vereinsMAYERbühne in Pressbaum.