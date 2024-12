Bürgermeister von Vösendorf in Park zusammengeschlagen

Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) wurde im Schlosspark " verprügelt und mit Mord bedroht".

Niederösterreich. In Vösendorf (Bezirk Mödling) ereignete sich am Dienstagabend ein schockierender Vorfall: Der Bürgermeister der 7.600-Einwohner Marktgemeinde wurde in einem Park brutal zusammengeschlagen. Seine Frau teilte ein Bild via Facebook, das die Blessuren im Gesicht ihres Mannes zeigt. "Mein Mann wurde heute Abend im Schlosspark abgepasst, verprügelt und mit Mord bedroht", berichtet Daniela Koza.

© Facebook/daniela koza ×

Sowas komme "bei der ewigen Hetzerei heraus", klagt sie an. Sie ruft "jeden einzelnen" dazu auf "zu deeskalieren und nicht die negative Stimmung weiter aufzuheizen". "Man fragt sich warum Hannes sich das überhaupt noch antut", schreibt Daniela Koza weiter. Trotz aller Schwierigkeiten lebe er "für dieses Vösendorf".

"Es muss keiner unser Freund sein, aber das?", fragt sie. Zu sehen ist ihr Mann mit Prellungen und Abschürfungen. "An alle die an uns denken, seid gedrückt und umarmt", schreibt Daniel Koza abschließend.