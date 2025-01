Christbaum-Abholservice der Extraklasse in Baden

Baden sagt Rückenschmerzen den Kampf an. Die Christbaum-Abholung vor der Haustür soll den Bürgerinnen und Bürgern das Leben erleichtern.

24 Mann des Bauhof-Teams waren mit Müllwägen und Pritsche bewaffnet eine Woche lang unterwegs. Knapp 200 Stunden Arbeitszeit leisteten die fleißigen Helfer. Das Service wurde laut Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) vor allem für jene ins Leben gerufen, die keine Christbaum-Sammelstelle in der Nähe haben. Obwohl dieser Service vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt das Leben einfacher machen würde, hat es sich in Baden wohl noch nicht all zu weit herumgesprochen.

Christbäume liegen am Straßenrand

Menschen schleppen nach wie vor mühsam Bäume hinter sich her um Sammelstellen zu erreichen. In jeder zweiten Gasse liegen zahlreiche Christbäume am Straßenrand, die einfach von den Anwohnern hingeworfen werden. Dem möchte man mit dem Abholservice ein Ende schaffen, denn oftmals blockieren einzelne Tannen den ganzen Gehweg oder Parkplätze. Auch für die Umwelt kann so etwas getan werden, denn nach der Abholung werden alle Bäume gehäckselt und dem Biokreislauf zugeführt.