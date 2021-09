Cluster in NÖ: Zwei Asylwerber brechen Quarantäne

Sie sollen gegen die Quarantäne-Bestimmungen verstoßen und trotz positiven Covid-Tests die Erstaufnahmestelle Traiskirchen verlassen haben.

St. Pölten. In Niederösterreich sind am Freitag die größten Corona-Cluster weiter in Erstaufnahmestellen verzeichnet worden. Im Asylbetreuungszentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden 53 Infektionen (minus sieben) registriert. Die Polizei fahndete indes nach zwei Asylwerbern, die gegen die Quarantäne verstoßen haben sollen. Für die Erstaufnahmestelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden laut dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) unverändert 24 Fälle gemeldet.

Fahndung nach zwei Asylwerbern

Gefahndet wurde nach einem 24-jährigen pakistanischen Staatsbürger und einem 16-jährigen Afghanen. Sie sollen gegen die Quarantäne-Bestimmungen verstoßen und trotz positiven Covid-Tests die Erstaufnahmestelle Traiskirchen verlassen haben, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich am Freitag auf Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht.