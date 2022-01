Corona-Cluster in Produktionsfirmen in NÖ

Der Corona-Cluster in Produktionsfirmen hat sich weiter vergrößert.

St. Pölten. In Niederösterreich haben sich von Freitag auf Samstag Corona-Cluster in Produktionsfirmen weiter vergrößert. 38 Fälle (plus zwölf) gab es nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einem solchen Unternehmen im Bezirk Scheibbs, 23 (plus sieben) im Bezirk Amstetten und 24 (plus drei) in einem Unternehmen aus St. Pölten.

Der größte Cluster im Bundesland befand sich am Samstag noch immer in einem Pflegeheim im Bezirk Melk mit 44 Fällen (plus drei). Ein neuer Cluster ist in einem Asylbetreuungszentrum im Bezirk Bruck a. d. Leitha entstanden. 14 Bewohner haben sich dort mit dem Covid-19-Virus infiziert. Im Asylzentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) hat sich die Zahl der Infizierten um einen auf 19 verringert.