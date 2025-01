Das sind die beliebtesten Bälle Niederösterreichs

Niederösterreich startet fulminant in die Ballsaison 2025, das erste Highlight bildet der Hauptstadtball am 11.1. in St. Pölten.

Im Jahr 2025 wartet Niederösterreich wieder mit einer Vielzahl an beliebten Ballveranstaltungen auf, allen voran der prominente Hauptstadtball am 11. Jänner in St. Pölten. Hier finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Bällen, die in heuer im ganzen Bundesland stattfinden.

Hauptstadtball: 11.1. in St. Pölten

© Josef Bollwein ×

Der Hauptstadtball zählt österreichweit zu den wichtigsten Ballveranstaltungen des Jahres. Im VAZ St. Pölten wird auf 10.000 Quadratmetern bis in die Morgenstunden getanzt, entweder klassisch zu einer von vier Live-Bands oder zu lässigen Beats in den beiden Discos. Auch 2025 wird die Ballnacht wieder mit der Unterstützung von neun Top-Gastronomen mit etlichen kulinarischen Highlights und Schmankerln genossen.

Organisiert wird der Ball vom Team des Veranstaltungsservice St Pölten unter der Leitung von Michael Bachel. "Der Hauptstadtball ist für mich der erste Fixpunkt im Veranstaltungskalender eines Jahres und schon fast so etwas wie Kulturgut geworden. Eben die Mutter aller Ballveranstaltungen. Ich genieße jeden Moment dieses Abends", so Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten.

Ball Royale: 18.1. in Baden

© ballroyale.at ×

Unter dem Motto "Bella Italia" steigt heuer der prestigeträchtige Ball Royale in Baden. An diesem Abend wird das leichte, beschwingte Lebensgefühl, das viele von unvergesslichen Urlauben her kennen und lieben, für die Gäste rundum spürbar sein: Verführerische Kulinarik, unwiderstehliche Aromen, zauberhafte Töne und Blumenschmuck, der das Casino Baden mediterran erblühen lässt - "La Dolce Vita" in seiner elegantesten und schönsten Form.

Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek blickt dem Event bereits voll Vorfreude entgegen: "Eine Ballnacht, bei der die Lebensfreude Italiens und die Eleganz unserer Stadt zu einer unvergesslichen Erlebniswelt für alle Sinne verschmelzen werden."

Burg Ball: 24.1. in Wiener Neustadt

© Rekrut Paul Kulec, Vizeleutnant Gerhard Seeger, Fähnrich Carlos Gros-Hernandez ×

Am 24. Jänner lädt die Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt zum 63. Ball in der Burg, die traditionellerweise wieder in feierlichen Farben erstrahlen wird. Im edlen und zugleich modernen Ambiente erleben die Gäste eine rauschende Ballnacht. Neben dem großen Tanzsaal und dem Restaurant können sie an insgesamt 17 Bars und in verschiedensten Sälen verteilt auf drei Stockwerken den Abend begehen.

Die Organisation und Gestaltung dieses Großevents erfolgt durch ein Personenkomitee des Jahrganges "Major von Grabensprung" sowie unter Mitwirkung vieler Kaderangehöriger. Die aufwendigen Blumenarrangements werden von Gärtnereien aus der Region kreiert. Die Dekoration der einzelnen Ballsäle wird durch die Angehörigen der Dienststellen des Hauses tatkräftig unterstützt.

Liste der Bälle in Niederösterreich 2025

10. Jänner: Simandlball, € 6

10. Jänner: Gym-Ball (71. Schulball des KLG), € 20-26

11. Jänner: 37. Vöslauer Ball, € 31

11. Jänner: Ball der Feuerwehr ­Groß-Enzersdorf, € 20

11. Jänner: Hauptstadt­ball, € 38-39

11. Jänner: Pfarrball St. Leopold, € 20-25

11. Jänner: Schulball der HLW/FW Mistelbach, € 20-26

15. Jänner: 24. St. Pöltner Senioren­ball 2025, € 8-25

18. Jänner: Ball der FF Bärndorf, € 10-8

18. Jänner: Ball Royale, € 29-69

18. Jänner: Bauern­bundball Kirchberg: € 7-10

24. Jänner: 63. Burgball: € 25-50



24. Jänner: 50. Garnisons­ball der Dabsch Kaserne 2025 € 20-30

25. Jänner: Ball der FF St. Marein im Waldviertel 2025, € 8

25. Jänner: Jägerball in Deutsch, € 14

25. Jänner: Kaiserball, € 45

25. Jänner: Pfarrball Pernitz, € 13-15

25. Jänner: Ball der Technik, € 24

27. Jänner: Ball der Feuerwehr­en Pyhra Obertiefenbach 2025, € 11

1. Februar: Bauern­ball Rabenstein, € 6

9. Februar: Familien- und Kinder­ball 2025: € 6

14. Februar: 68. NÖ Landhaus­ball, € 33

15. Februar: Pfarrball, € 12

15. Februar: Pfarrball Bruck an der Leitha 2025, € 20

22. Februar: Dirndlball, € 22-25

1. März: Ball der FF Klein-Pöchlarn 2025, € 8

2. März: Kleiner Stadtball Stockerau 2025, € 20

25. April: Pfarrball Korneuburg, € 16

4. Juli: 35. Laxenburger Sommer­ball 2025, € 30-50

25. November: Jägerball Kilb 2025, € 30

Die Liste obliegt keinem Anspruch auf Vollständigkeit.