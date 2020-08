Deutscher Schlepper am Grenzübergang Berg festgenommen

Ein Deutscher Schlepper wurde festgenommen, er hatte vier Männer, eine Frau und Kleinkind aus Syrien im Auto.

Berg. Am Grenzübergang Berg im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist ein 27-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden.



Der Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Diepholz hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag vier Männer, eine Frau und ein Kleinkind aus Syrien in einem Auto transportiert. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.



Sollten nach Deutschland geschleppt werden

Laut Polizei hatten die Mitfahrer bei der Einreisekontrolle am Mittwochabend vergangener Woche Asyl beantragt. Der Lenker des Autos gab bei seiner Einvernahme zu, dass die Männer (24 bis 37), die 22-jährige Frau und ihr einjährigen Sohn nach Deutschland geschleppt werden sollten.