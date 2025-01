Direkt neben OP-Bereich: Abriss erfordert Fingerspitzengefühl

Eine Ära geht zu Ende: Nach 50 Jahren wird das Haus A des Universitätsklinikums abgerissen.

Auf dem Spitalsgelände des Universitätsklinikums in St. Pölten geht es derzeit rund. Dort wird aktuell das "Haupthaus A" des Spitals abgerissen. Diese Abrissaktion hat es in sich, denn das Haus A grenzt mit seinem Westblock direkt an den OP-Bereich von Haus B.

Haus mit Tradition

Das Haus A wurde vor 50 Jahren errichtet. Durch umfangreiche Standorterweiterungen stand es im vergangenen Jahr jedoch leer. Wo einst das "Haupthaus" des Krankenhauses vorzufinden war, ist nun ein 113 Tonnen schwerer Bagger im Einsatz. Seit Montag reißt das gigantische Gerät Teile aus dem Gebäude. Rundherum stapelt sich Schutt.

Achtung Feinarbeit

Doch auch wenn der 113-Tonner wenig grazil erscheint, ist beim Abriss reichlich Fingerspitzengefühl gefragt. Der OP-Bereich des angrenzenden Hauses darf nicht erschüttert werden. Wie ein Sprecher des Krankenhauses dem ORF berichtete, hat man sich aus diesem Grund für eine Methode des Schneidens und Anhebens entschieden. So können Erschütterungen gering gehalten werden.

Die Arbeiten sollen mit Ende des Jahres beendet werden, danach möchte man an Stelle des Gebäudes eine Wiese anlegen.