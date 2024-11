DJ auf Hochstand sorgt für Stimmung am Christkindlmarkt

Das Warten hat bald ein Ende: Am Freitag, 22. November, ist es endlich wieder so weit. Punkt 12 Uhr öffnet der „Märchenhafte Christkindlmarkt“ am St. Pöltner Rathausplatz seine Pforten.

Von 22. November bis 23. Dezember lädt der Märchenhafte Christkindlmarkt alle zum Adventzauber am Rathausplatz. Am Eröffnungstag um 17 Uhr wird der Christbaum, der heuer aus der Stadtgemeinde Traismauer kommt, feierlich illuminiert. Vieles bleibt gleich, einige Neuheiten gibt es aber doch.

Das Herzstück des Christkindlmarktes , eine ca. 20 Meter hohe Fichter aus Traismauer, wurde am Dienstag am Rathausplatz aufgestellt. © Christian Krückel ×

Ein beliebtes Platzerl für die Kinder ist seit Jahren die Kinderwerkstatt. Täglich wird hier gemalt, gespielt und gebacken, um den kleinen Gästen das Warten aufs Christkind zu verkürzen. Die Kinderwerkstatt ist an allen Christkindlmarkt-Tagen bis 20 Uhr geöffnet. Und apropos Kinderprogramm: Jeden Freitag und Samstag um 17 Uhr gibt es eine tolle Kasperl-Vorführung in der Kinderwerkstatt. "Was der Punsch und der Glühwein für die Erwachsenen sind, das sind Keksebacken und der Besuch des Kasperls für die Kinder“, so Marktleiter Dietmar Zeiss.

DJ am Hochstand

Im Adventkranz vor dem Rathaus wird ein Hochstand aufgestellt auf dem ein DJ jeden Freitag und Samstag zwischen 18 und 21 Uhr für Stimmung sorgen wird. "Wir suchen seit Jahren eine Alternative zur Bespielung des Marktes im Süden vor dem Rathaus als Gegengwicht zur Bühne im Norden. Das ist uns jetzt geglückt, damit ist der südliche Teil des Marktes am Wochenende um eine Attraktion reicher,“ ist Zeiss überzeugt.

Im überdimensionalen Adventkranz wird ein Hochstand mit DJ-Pult aufgestellt. © Josef Bollwein ×

Adventfenster für den guten Zweck

Ab dem 1. Dezember startet wie jedes Jahr die Beleuchtung der Adventfenster im Rathaus. Jedes Fenster wird von einem Unternehmen mit 100 Euro gesponsert. Der Gesamtbetrag von 2.400 Euro wird wie immer einem sozialen Zweck zugeführt. Eine Geste, die gerade in Zeiten der Überschwemmung und er allgemeinen Teuerung enorm wichtig ist.

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember und zwar um 17.30 Uhr. Eltern können für ihre Kinder ein Sackerl gegen den Unkostenbeitrag von 10 Euro in der Tourismusinformation am Rathausplatz vorbestellen (Anmeldung bis Dienstag, 3. Dezember, um 16 Uhr). Die Perchtenshow der „The Oldtown Demons“ findet am Samstag, 7. Dezember um 17.30 Uhr statt.

Eine weiter Neuerung erwartet die Besucher auf der Bühne im Norden – das Musikprogramm wurde massiv aufgewertet. Hier wird es heuer auch jeden Mittwoch Live-Musik geben.

Stadtweihnacht und Markt rücken zusammen

Jeden Samstag fährt von 14 bis 17 Uhr eine Pferdekutsche mit einem Weihnachtsengerl durch die Innenstadt. Die Fahrten finden gegen eine freie Spende statt. Die letzte Station ist dabei immer der Christkindlmarkt, wo das Weihnachtsengerl die Kinder in der Werkstatt erwartet. Dort sammelt es Briefe mit den Wünschen der Kinder an das Christkind.

Jedes Samstag ist das St. Pöltner Weihnachtsengerl in der Innenstadt anzutreffen. © Tanja Wagner ×

Unter allen abgegebenen Briefen des Tages werden um 20 Uhr auf der Bühne zwei Gewinner ermittelt – beide erhalten einen stp* Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Anschließend werden alle abgegebenen Briefe im Foyer des Rathauses auf einer Pinwand aufgehängt. Wer auch ein Foto mit dem Eisbären Flocki haben möchte, sollte freitags (ab 29.11.) zwischen 15 und 18 Uhr am Rathausplatz vorbeischauen.