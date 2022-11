Drama beim Ponyhof – Mädchen von Auto überrollt

Eine junge Reiterin (16) wurde bei dem tragischen Unfall schwer verletzt.

NÖ. Das Unglück ereignete sich Dienstagabend in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten: Nach dem Reittraining versuchte eine Gruppe von vier jungen Leuten das Auto, mit dem sie zum Stall gekommen waren und das beim Parken mit den Reifen im Matsch eingesunken war, aus der Wiese zu schieben. Dabei bewegte sich das Fahrzeug plötzlich nach vorne über einen Abhang, wo die 16-jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Steyr-Land stand, die just in dem Moment ausrutschte.

Die Teenager-Reiterin wurde vom Pkw erfasst, überrollt und eingeklemmt – und erst nachdem der 206er-Peugeot mittels Traktor angehoben wurde, konnte das Opfer von der Feuerwehr geborgen und vom Notarzt versorgt werden. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.