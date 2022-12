Drama: Sauerstoff-Lieferant entdeckte totes Ehepaar

Das Feuer blieb lange unentdeckt, bis der Zusteller eine verkohlte Leiche entdeckte.

NÖ. Das Feuer brach in den vergangenen Tagen – Zeitpunkt des Brandes noch unklar – in einem Zimmer eines Hauses in Mannersdorf an der March (Bezirk Gänserndorf) aus. Die Flammen sollen von selbst ausgegangen sein und blieben deswegen unbemerkt. Erst am Freitag wurde die Polizei alarmiert:

Ein Zusteller wollte gegen 8.30 Uhr dem Ehepaar (beide etwa 50 Jahre alt) mehrere Sauerstoffflaschen liefern. Er klingelte mehrmals an der Tür, als niemand reagierte, ging er in das Haus hinein und entdeckte eine verkohlte Leiche. Die Beamten fanden daraufhin eine weitere leblose Person. Bei den Toten dürfte es sich um das Ehepaar, der Mann war Feuerwehrmann, handeln. Das Landeskriminalamt ermittelt.