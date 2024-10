102 Delikte: Dreiste Einbrecher-Bande endlich geschnappt

Die vier Beschuldigten sollen 102 Delikte in Nieder- und Oberösterreich begangen haben.

102 Delikte sollen vier Beschuldigte zwischen Jänner und März begangen haben. In dieser Zeit gab es einen immensen Anstieg an Diebstählen von Motorrädern, E-Bikes und Fahrrädern aus Tiefgaragen und Kellerabteilen. Die Tatverdächtigen sollen einen Gesamtschaden von 407.000 Euro angerichtet haben.

Aufgeflogen war die Einbrecherbande aufgrund einer Zeugin, welcher ein Anhänger mit Wiener Kennzeichen im Bezirk Waidhofen an der Thaya auffiel, auf dem Motorräder mit Tafeln aus St. Pölten transportiert wurden. Der Transporter fuhr am 20. März Richtung Tschechien. Die Ermittlungen zu den Motorrädern ergaben schnell, dass diese geklaut waren.

Vier Beschuldigte festgenommen

Die Polizei hat vier Beschuldigte festgenommen, die für 102 Straftaten in Nieder- und Oberösterreich mit fast 407.000 Euro Gesamtschaden verantwortlich sein sollen. Die Tschechen sollen vor allem E-Bikes, Fahrräder, Motorräder sowie Mopeds aus Tiefgaragen und Kellerabteilen von Mehrparteienhäusern gestohlen haben. Die drei Männer und die Frau wurden in die Justizanstalt Krems gebracht. Zwei Verdächtige sind nach Polizeiangaben von Mittwoch geständig, zwei leugnen die Taten.

Eine Zeugin hatte heuer am 20. März in Vitis , Bezirk Waidhofen an der Thaya, ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung samt Anhänger mit Wiener Kennzeichen bemerkt, auf dem zwei Motorräder aus dem Bezirk St. Pölten-Land Richtung Tschechien transportiert wurden. Die Bikes wurden laut Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich in der Nacht zuvor in Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) gestohlen, der Anhänger in Krems.

Am 25. März wurde das Kfz - wieder mit einem Anhänger - auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) kurz vor Freistadt entdeckt. Das Gespann wurde am Grenzübergang Wullowitz kontrolliert. Der Anhänger war in der Nacht zuvor in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) entwendet worden, geladen waren ein Motorrad und zwei Mountainbikes, die in Linz gestohlen worden waren. Der 37-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin wurden festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen und Handydaten-Auswertungen wurden dem Duo zahlreiche Einbrüche und Diebstähle zugeordnet. Außerdem wurden zwei Komplizen - Tschechen im Alter von 32 und 35 Jahren - ausgeforscht. Die beiden Männer wurden am 7. Mai nach ihrer Einreise jeweils mit einem Pkw nach Österreich in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) angehalten. Während sich der 35-Jährige festnehmen ließ, flüchtete der 32-Jährige vor der Polizei, wobei er laut Aussendung mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Für den Verdächtigen klickten schließlich in einem Wald in Leopoldschlag die Handschellen.

Auf das Konto des Quartetts sollen insgesamt 58 Diebstähle von E-Bikes und Fahrrädern und 27 von Motorrädern und Mopeds gehen. Weiters wurden u.a. sieben Pkw-Kompletträdersätze und fünf Pkw-Anhänger entwendet. Der Schaden wurde mit rund 406.634 Euro angegeben. Sechs Motorräder und zwei Pkw-Anhänger wurden in Tschechien sichergestellt und an die Eigentümer übergeben.

Folgende Delikte konnten geklärt werden:

58 Diebstähle von E-Bikes und Fahrrädern

27 Diebstähle von Motorrädern und Mopeds

7 Diebstähle von Kompletträdersätze für PKW

6 Kennzeichen-Unterdrückungen

5 Diebstähle von PKW-Anhänger

weitere Diebstähle von diversen Werkzeugen, Fahrrad- und Motorradausrüstungen

sowie weitere versuchte Einbruchsdiebstähle und Diebstähle in Tiefgaragen und Kellerabteile



Taten nach Bezirken in NÖ und OÖ:

• 21x Linz• 18x Krems (Stadt & Land)• 15x Gmünd• 13x Waidhofen/Thaya• 9x Linz-Land• 5x Freistadt• 5x Urfahr-Umgebung• 4x Horn• 3x St. Pölten• 3x St. Pölten-Land• 2x Amstetten• 2x Tulln• 2x Rohrbach