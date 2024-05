E-Auto-Inferno an der Donau: Ursache steht fest

Nach dem Brand von vier E-Autos und drei Benzinern auf einem Lkw während eines Transports auf der Bundesstraße im Bezirk Melk steht nun die Ursache fest.

Ein defektes Radlager am Lkw-Anhänger hat nach Polizeiangaben vom Freitag den Brand ausgelöst, bei dem am späten Dienstagnachmittag in Hofamt Priel (Bezirk Melk) vier E-Autos komplett zerstört und drei weitere beschädigt worden sind. Das Landes- und das Bundeskriminalamt ermittelten in der Causa.

Der Brand war laut FF Weins-Ysperdorf auf dem mit den vier E-Fahrzeugen beladenen Anhänger ausgebrochen. Auch Helfer aus Persenbeug und Gottsdorf rückten auf die B3 aus, die vorübergehend gesperrt werden musste.

Spektakulärer Brand auf Bundesstraße direkt neben der Donau. © Feuerwehr Weins-Ysperdorf ×

Die Flammen wurden zwar rasch eingedämmt, durch Wind jedoch immer wieder angefacht. Die Feuerwehren standen im mehrstündigen Löscheinsatz.