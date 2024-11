Erwin Pröll und Karl Wilfing radelten für den guten Zweck

Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll und Landtagspräsident Karl Wilfing traten für den guten Zweck ordentlich in die Pedale.

Schwitzen für den guten Zweck: Einen Tag lang wurde in Wiens größtem innerstädtischen Einkaufszentrum, WIEN MITTE The Mall, für den guten Zweck geradelt. Auf Einladung des neuen österreichischen Weltmeisters im 24-Stunden-Zeitfahren, Philipp Kaider aus Wolkersdorf, traten der frühere Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll, Landtagspräsident Karl Wilfing, Centermanager Florian Richter sowie viele andere Sportbegeisterte in die Pedale.

Florian Richter, Philipp Kaider, Karl Wilfing mit Sissy und Erwin Pröll. © Robin Consult/Roland Rudolph ×

5.000 Euro erradelt

Unterstützt wurde damit die Charity von Sissy Pröll „HILFE IM EIGENEN LAND“ für verunfallte Sportler und vom Hochwasser Betroffene. Nach elf schweißtreibenden Stunden stand mit 5.000 Euro die Spendensumme fest. "Ein für uns alle herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu, denken wir nur an die Unwetterkatastrophen der vergangenen Wochen. Und gerade in diesen Zeiten dürfen wir nicht auf unsere Mitmenschen im eigenen Land vergessen", so Sissy Pröll

Solidarität zeigen

Wie sehr diese Aktion die Menschen beflügelt, zeigt auch die Teilnahme des in der Steiermark wohnhaften Karl Pfuisi. Seit einer Kollision mit einem Auto ist der Radfahrer querschnittgelähmt, radelt aber seither auf dem Handbike und ließ es sich nicht nehmen, extra nach Wien zu kommen, um diese Aktion zu unterstützen. "Es ist wichtig, Solidarität zu zeigen und gemeinsam einen Beitrag zu leisten, um das Leben von verunfallten Radkollegen zu verbessern“, sagte auch Amateur-Radsportler und Centermanager Richter.