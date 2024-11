Frauenleiche in Keller von Haus entdeckt

Die 46-Jährige war tot in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

In Niederösterreich sind Ermittlungen nach dem Fund einer toten 46-Jährigen im Keller eines Wohnhauses in Bad Vöslau, Bezirk Baden, im Gange. Die Frau wurde in der Nähe einer Treppe am Boden liegend entdeckt.

Die Polizei gehe aufgrund der Auffindungssituation von einem bedenklichen Todesfall aus, so Sprecher Raimund Schwaigerlehner. "Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt."

Eine Obduktion der Leiche wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordnet. Gefunden worden war die Frauenleiche am Mittwochnachmittag. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Ein Ergebnis der Obduktion dürfte erst in den kommenden Tagen vorliegen.