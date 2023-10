× Fronius-Chefin übernimmt Vorsitz des ISTA-Kuratoriums

Das Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg hat eine neue Vorsitzende: Die 52-jährige Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß.

Wechsel im Kuratorium des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg: Die Geschäftsführerin des oberösterreichischen Technologieunternehmens Fronius, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, übernimmt von Claus Raidl die Funktion an der Spitze des 15 Mitglieder umfassenden Gremiums. Das Kuratorium des ISTA überwacht die Entwicklung des Instituts. Als wichtigstes Entscheidungsgremium stellt es sicher, dass das im Jahr 2009 eröffnete Institut seinen Auftrag erfüllt und die Gründungsprinzipien einhält © Fronius International GmbH × Neue Vorsitzende Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß. Führungswechsel Claus Raidl war seit 2006 Kuratoriumsvorsitzender und maßgeblich am Aufbau des Forschungsinstituts in Klosterneuburg beteiligt. Raidls langjährige Tätigkeit sei "prägend für das Institut" gewesen, "sein leidenschaftlicher Einsatz für die Unabhängigkeit der Wissenschaft und des Instituts ist auch mir ein Vorbild", erklärte Engelbrechtsmüller-Strauß. Claus Raidl äußert sich ebenfalls sehr positiv über seine Nachfolgerin: "Ich hatte bereits seit 2016 die Gelegenheit, mit Elisabeth Strauß im Kuratorium zusammen zu arbeiten und habe sie stets als äußerst kompetent, erfahren und wissenschaftsaffin kennen gelernt". © ISTA × Ehemaliger Vorsitzender Claus J. Raidl. Pläne für die Zukunft Das ISTA in Klosterneuburg, ein Forschungsinstitut mit eigenem Promotionsrecht und Fokus auf Naturwissenschaften, Mathematik und Computerwissenschaften, hat aktuell etwas mehr als 1000 Mitarbeitende und 75 Forschungsgruppen. Bis zum Jahr 2036 soll sich diese Zahl verdoppeln. "Das weitere Wachstum des ISTA wird viele Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringen und ich freue mich darauf, Präsident Martin Hetzer und sein Team dabei zu unterstützen, diese zu meistern“, so Engelbrechtsmüller-Strauß