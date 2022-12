"Fürchterliches" Finale für Perchten- und Krampusläufe

Insider-Tippe für alle jene, die sich gerne fürchten und Traditionen pflegen.

NÖ. Am Montag um 18 Uhr kommt der Krampus nach Gutenstein zum Glühweinstand der Landjugend und am Mittwoch um 18 Uhr steigt hier ein richtiger Krampuslauf.

Die „Kremser ­Krampusse“ treiben heute beim Krampuslauf in Stetteldorf ihr Unwesen. Am Donnerstag sind sie ab 18.30 Uhr in Grafenwörth vorm Gemeindeamt. Dazu gibt es Glühwein, Punsch, Leberkäs-Semmeln und Gulasch.

Am Mittwoch startet der Gaweinstaler Perchtenlauf um 17.30 Uhr vorm Gemeindeamt. Donnerstag finden am alten Bahnhof Perchtoldsdorf ­Adventfahrten mit Nikolo und Krampus statt.