× Gesamte Strecke der Mariazellerbahn wird gesperrt

Vom 2. bis zum 24. November wird die Gesamtstrecke der Mariazellerbahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Pendlerinnen und Pendler müssen auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Bei der Mariazellerbahn stehen die alljährlichen Herbst-Bauarbeiten an. Die über 115 Jahre alte Schmalspurbahn wird im Sinne der Fahrgäste und der Region weiter nachhaltig fit für die Zukunft gestaltet. Vom 2. bis zum 24. November wird deshalb die gesamte Strecke zwischen Mariazell und St. Pölten gesperrt. „Die steigende Nachfrage nach Angeboten des Öffentlichen Verkehrs verlangt regelmäßig entsprechende Investitionen in Niederösterreichs Regionalbahnen", betont LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Für den Zeitraum der Streckensperre wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse verkehren zwischen den jeweiligen Bahnhöfen beziehungsweise Ersatzhaltestellen zu den gleichen Abfahrtszeiten wie die Mariazellerbahn.

© NB/Bollwein ×

LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek in der Mariazellerbahn.

Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln steigt

Als Niederösterreichs größter Mobilitätsanbieter für Alltag und Freizeit bauen die Niederösterreich Bahnen für die Region und fördern nachhaltige Mobilität. Im Fokus der diesjährigen Herbstarbeiten stehen erneut die Sicherheit und der Komfort für die Fahrgäste. „Wir sehen derzeit eine extrem hohe Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln, Tendenz weiter stark steigend. Um diese hohe Nachfrage auch in Zukunft in unserer gewohnt hohen Qualität bedienen zu können, braucht es regelmäßige Investitionen in die über 115 Jahre alte Strecke“, informiert Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

© NB/Schwarz-Koenig ×

Pendlerinnen und Pendler der Region schätzen den Komfort der Mariazellerbahn.