GR-Wahlen: Das waren die Hochburgen der Parteien

Am 26. Jänner wird in 568 niederösterreichischen Gemeinden die Ortsvertretung gewählt. Ein Blick zurück ins Jahr 2020 zeigt, welche Hochburgen es für die Parteien zu verteidigen gilt.

Acht Mal - in Aderklaa und Parbasdorf (beide Bezirk Gänserndorf), Moorbad Harbach und Reingers (jeweils Bezirk Gmünd), in Röhrenbach (Bezirk Horn), Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land), Waldkirchen a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) sowie in Altmelon (Bezirk Zwettl) - hat die ÖVP vor fünf Jahren bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen 100 Prozent erreicht. Mit Konkurrenz gab es in Furth a.d. Triesting im Bezirk Baden mit 96,35 Prozent das beste Ergebnis.

Hatte die Volkspartei bei Mitbewerb 2020 zudem fünf weitere Male mit mehr als 90 Prozent abgeschnitten, gab es auch eine Gemeinde mit einem einstelligen Ergebnis. Spitzenreiter in diesem Negativ-Ranking aus schwarzer Sicht war Zillingdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit 3,49 Prozent der Stimmen. Knapp zweistellige Resultate standen für die ÖVP in Traiskirchen mit 10,44 und in Trumau (beide Bezirk Baden) mit 10,73 Prozent zu Buche.

Ebenfurth war SPÖ-"Hochburg", FPÖ in Bad Großpertholz am besten

"Hochburg" der SPÖ war 2020 Ebenfurth mit 85,14 Prozent. Die "Top 3" komplettierten Waidmannsfeld (ebenfalls Bezirk Wiener Neustadt) mit 84,88 und Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit 82,49 Prozent. Angeführt von Furth a.d. Triesting mit 3,65 Prozent mussten sich rote Listen auch drei weitere Male mit Ergebnissen unter fünf Prozent begnügen.

Die FPÖ schnitt 2020 in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) mit 28,64 Prozent am besten ab. Es folgten St. Corona am Wechsel und Trattenbach (beide Bezirk Neunkirchen) mit 26,09 bzw. 25,71 Prozent. Das Schlusslicht in den Ergebnislisten der Blauen vor fünf Jahren bildete Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit 1,3 Prozent.

Grüne in Marchegg, Neos in Michelbach am stärksten

Mit Marchegg hatten die Grünen ihre "Hochburg". In der Stadtgemeinde im Bezirk Gänserndorf erzielten sie 29,36 Prozent. Mehr als 20 Prozent standen 17 weitere Mal zu Buche. Die geringste Zustimmung für grüne Listen gab es in Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf) mit 2,15 Prozent.

Die Neos durften in Michelbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit 16,99 Prozent ihr bestes Ergebnis feiern. Zweistellig waren sich auch in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) mit 14,62, Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land) mit 13,82 und Willendorf (Bezirk Neunkirchen) mit 12,75 Prozent. Nur 2,03 Prozent der Stimmen entfielen in Stockerau (Bezirk Korneuburg) auf die pinke Partei.