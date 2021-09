Großbrand: Fabrik in Traiskirchen steht in Flammen

Große Rauchsäule in Traiskirchen. B4-Alarm (höchste Alarmierungsstufe) seit 15:15. Fabrik steht unter Flammen. Dachbereich brennt.

Eine Firma für Dekorationsmaterial, in Traiskirchen, fing am Nachmittag gegen 15 Uhr zu brennen an.

Laut Feuerwehr brennen viele unterschiedliche Materialien. Der Brand am Gelände des ehemaligen Semperit Werks in Traiskirchen ist noch nicht unter Kontrolle.

Es besteht große Gefahr dass sich die Decke des Gebäudes völlig löst und herunter kracht. Deshalb sind die Feuerwehrleute in Gefahr während dem Einsatz.

Feuerwehren Traiskirchen, Möllersdorf und Wienersdorf stehen aktuell im Einsatz.

Am Boden befinden sich etliche Deckenteile. Momentan sind zwei Drehleitern im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Derzeit gibt es keine Verletzten.