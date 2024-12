Große Nachfrage: Christbaumbauern ziehen positive Bilanz

Auch heuer war die Nachfrage groß. Besonders die Standverkäufe sind für Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern sehr gut gelaufen

1,1 Millionen Christbäume aus Niederösterreich werden heuer in den Wohnzimmern des Landes für leuchtende Augen sorgen. "Wie auch in den letzten Jahren sind die Standverkäufe sehr gut gelaufen. Die Kundinnen und Kunden griffen dabei besonders auf Bäume zwischen 1,5 und 2.20 Meter", erklärt Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern. Allerdings sei ein Nachfragerückgang bei Bäumen zweiter Qualität zu erkennen. „Bäume, die wegen kleiner optischer Mängel günstiger verkauft werden, waren heuer weniger gefragt“, so Reithner.

Über 1 Million Christbäume aus Niederösterreich sorgen morgen für strahlende Kinderaugen. © dielechnerei/www.weihnachtsbaum.at ×

Deko-Bäume liegen im Trend

Vor allem der Trend, den Christbaum früher zu kaufen und im Haus als Deko aufzustellen, nahm heuer weiter an Fahrt auf. "Schon am ersten Adventwochenende hatten wir viele Kundinnen und Kunden, die sich bereits einen Baum nach Hause holen wollten, um ihr Haus weihnachtlich zu schmücken", erklärt Reithner und ist davon überzeugt, dass die Nachfrage nach "Adventbäumen" auch in den kommenden Jahren steigen wird.