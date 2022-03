Heer schießt Übungsplatz in Vollbrand

250 Feuerwehrleute mussten wegen der Bundesheer-Übung ausrücken.

NÖ. Seit Wochen kein Tropfen Regen, die Wälder trocken wie Zunder. Rauch- und Grillverbot als Folge für die Bevölkerung – und was macht das ­Bundesheer? Schießt den Truppenübungsplatz Al­lentsteig nahe Zwettl in Flammen und sorgt so für einen veritablen Waldbrand über mehrere Kilometer.

Ausgelöst wurde das Feuer durch ein Artillerieschießen des Bundesheeres gegen 10.45 Uhr. Laut Kommandant Herbert Gaugusch fand das Übungsschießen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Geholfen haben die Auflagen nicht – es brannte auf drei Kilometern Länge.

Aufgrund von Blindgängern auf dem Truppenübungsplatz gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, hinzu kam der ständig wechselnde Wind.

Sogar ein splittergeschütztes Löschfahrzeug kam zum Einsatz, die Ausbreitung des Feuers konnte es nicht mehr verhindern.