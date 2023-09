× Industriebetriebe öffnen wieder ihre Pforten

Unter dem Motto "Enter to Win" laden ab Mittwoch mehr als 40 in Niederösterreich Industriebetriebe zu den Tagen der offenen Tür.

In Niederösterreich ist die Industrie der stärkste Wirtschaftsfaktor und mit der höchsten Wertschöpfung auch der wichtigste Innovations- und Wachstumsmotor. Mit ihren 79.000 Beschäftigten erzielen die fast 1.000 niederösterreichischen Industriebetriebe einen Jahresumsatz von mehr als 38 Milliarden Euro und damit ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Der produzierende Sektor in Niederösterreich sichert auf direktem Weg 172.000, auf indirektem Weg rund 325.000 Arbeitsplätze.

Tag der offenen Tür

Um auf die große Bedeutung der Industrie hinzuweisen, öffnen ab Mittwoch mehr als 40 Industriebetriebe in ganz Niederösterreich ihre Werkstore. Besucherinnen und Besucher erhalten vom 27. bis 30. September die einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglicher Produktionshallen zu werfen und die faszinierende Welt der Industrie näher kennenzulernen. Was leistet die Industrie? Das Angebot an den Tagen der offenen Tür reicht von Werksführungen und speziellem Kinderprogramm über Informationen zu den Karrieremöglichkeiten in der Industrie bis hin zur Möglichkeit, High-Tech-Gadgets auszuprobieren und Action beim Bagger-Fahren zu erleben.

Jobs mit Zukunft

Als besondere Zielgruppe sollen sich auch junge Menschen ein Bild von den Industriebetrieben im Land machen. "Jobs in der Industrie sind langfristige und sichere Arbeitsplätze mit guter Bezahlung. Daher ist es wichtig, dass junge Menschen diese Jobs überhaupt einmal kennen lernen, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich ihrer beruflichen Ausbildung treffen zu können“, so Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich.

© Meisenbichler ×

Industrie in Zeiten von Klimaklebern

Vielfältigen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten in der Industrie.

"Die hohe Bedeutung der Industrie für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist bei der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen. Gerade in Zeiten von Klimaklebern und Fachkräftemangel ist es daher besonders wichtig, den Stellenwert der Industrie in Bezug auf Wohlstand und Lebensqualität hervorzuheben“, unterstreicht WKNÖ-Spartenobmann Schwarzl. Alle Informationen zu den Tagen der offenen Tür 2023, zu den teilnehmenden Betrieben, dem Programm vor Ort und zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Webseite: www.entertowin.at