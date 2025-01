Kinderskiland in Mönichkirchen erfreut sich großer Beliebtheit

Das neue Kinderskiland in Mönichkirchen hat einen erfolgreichen Start in seine erste Winter-Saison hingelegt.

In Mönichkirchen am Wechsel ist bei der Talstation der Sonnenbahn ein neues Kinderskiland errichtet worden. Damit steht allen Familien ein toller Übungshang mit zwei Förderbändern mit einer Länge von 75 und 25 Metern zur Verfügung. Familien können das Kinderskiland zu den Betriebszeiten genauso nutzen wie die beiden Skischulen, Koderholt und Seiser-Pflug. "Die öffentliche Anreise ist mit einer eigenen Haltestelle direkt bei der Talstation sehr komfortabel möglich, von dort sind es nur ein paar Schritte", betont Andreas Graf, Bürgermeister der Marktgemeinde Mönichkirchen.

In Mönichkirchen gibt es heuer ein neu errichtetes Kinderskiland inklusive Förderbänder. © Erlebnisalm Mönichkirchen ×

100 Eintritte pro Tag

Die neue Winter-Attraktion kommt bei den Gästen hervorragend an. "Unsere Gäste sind mit dem neuen Kinderskiland bei der Talstation der Sonnenbahn in Mönichkirchen sehr zufrieden. Durch die Einbindung in unsere Beschneiungsanlage ist der Betrieb seit 14. Dezember durchgehend möglich. In den Weihnachtsferien hatten wir durchschnittlich 100 Eintritte pro Tag, insgesamt sind es seit Saisonbeginn gut 2.000“, sagt Ralf Eisenhut, der für den Standort zuständige Prokurist der ecoplus Alpin GmbH.