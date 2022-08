Lkw-Fahrer (45) stürzte auf Baustelle in Lichtschacht

Der 45-Jährige wurde ins Spital geflogen. Dort kämpfen Ärzte um sein Leben.

NÖ. Zu dem dramatischen Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Wampersdorf (Bezirk Baden).

Ein Lkw-Fahrer war gerade dabei, mit dem Ladekran seines Fahrzeuges Material auf einer Zwischendecke im zweiten Stock der Baustelle abzuladen, als er einen Lichtschacht übersah und rückwärts in diesen stürzte. Der 45-Jährige flog etwa drei Meter in die Tiefe und prallte am Betonboden auf. Der lebensgefährlich Verletzte wurde vom Notarzt stabilisiert und in einer Korbtrage mit Hilfe eines Staplers aus dem Lichtschacht geborgen. Anschließend wurde das Opfer per Heli ins UKH Meidling geflogen.