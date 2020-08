Lkw-Unfall sorgte für stundenlange Sperre der A1

Die Westautobahn war zwischen Amstetten Ost und West in Fahrtrichtung Linz gesperrt.

Ein Lkw-Unfall hat am Mittwoch für eine stundenlange Sperre der Westautobahn (A1) bei Amstetten gesorgt. In Richtung Linz war ein Sattelzug gegen eine Leitschiene geprallt und danach umgestürzt. Das Führerhaus geriet in Flammen und brannte aus, der Lenker blieb nach Angaben des Bezirkskommandos Amstetten unverletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich langwierig, es entstand umfangreicher Stau

Der Unfall ereignete sich gegen 4.00 Uhr zwischen Amstetten Ost und West, wie Philipp Gutlederer vom Amstettner Bezirkskommando mitteilte. Geladen hatte der Sattelzug mehrere etwa 14 Meter lange Stahlteile mit einem Gesamtgewicht von rund 20 Tonnen. Ein Großteil der Elemente war kurz nach 8.00 Uhr bereits zum Abtransport auf ein anderes Kfz verladen worden.

