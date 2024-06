Lokale, Restaurants und Hallenbäder: Diebes-Duo brach mehrmals täglich ein

Die beiden Georgier konnten bei ihrem wohl letzten Einbruch gefasst werden.

Zahlreiche Einbruchsdiebstähle in drei Bundesländern, Nieder- und Oberösterreich sowie in Wien, gehen auf die Kappe dreisten Diebesduos. Die beiden Georgier im Alter von 37 und 38 Jahren hatten es speziell auf Lokale abgesehen.

Zu den Tatorten zählten aber auch Bäckereien, Vereins- und Presshäuser sowie Hallenbäder. Der Wert des Diebesgutes liegt bei 50.000 Euro, der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die mutmaßlichen Täter wurden bereits festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

© LKA NÖ

Ihr Diebesgut waren Bargeld und Zigaretten, mehrfach wurden auch Tresore aufgebrochen. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich war das Tatfahrzeug ausgeforscht worden.

Das Duo wurde schließlich vergangenen Dienstag nach einem weiteren Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, in Gewahrsam genommen. Im Fluchtfahrzeug stellten die Beamten Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher.

Der Löwenanteil der Tatorte liegt in Niederösterreich. Ein am 18. Mai in einem Gastrobetrieb in Wien-Döbling verübter Einbruch geht nach Angaben der Polizei aber ebenso auf die Kappe der beiden Georgier wie der finale Coup im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Beide Beschuldigten verweigerten im Rahmen der Einvernahme die Aussage.

Liste der Einbruchsdiebstähle der Tatverdächtigen:

• 06.05.2024: Lokal in Rastenfeld, Bezirk Krems-Land• 15.05.2024: Lokal in Tulln an der Donau• 16.05.2024: Gastronomiebetrieb in Spillern, Korneuburg• 16.05.2024: Gastronomiebetrieb in Elsarn im Straßental, Krems-Land• 17.05.2024: Bäckerei in Mistelbach• 18.05.2024: Gastronomiebetrieb im 19. Bezirk, Wien• 18.05.2024: Bäckerei in Klosterneuburg, Bezirk Tulln• 19.05.2024: Einbruchsdiebstahl in 9 Presshäuser in Zwingendorf, Bezirk Mistelbach,• 19.05.2024: Einbruchsdiebstahl in 4 Lokale in Hollabrunn,• 21.05.2024: Einbruchsdiebstahl in 4 Geschäfte in Horn,• 22.05.2024: Einbruchsdiebstahl in 4 Geschäfte in Krems an der Donau,• 23.05.2024: Einbruchsdiebstahl in 4 Geschäfte in Zeiselmauer, Bezirk Tulln,• 23.05.2024: Einbruchsdiebstahl in das Hallenbad in Tulln an der Donau,• 24.05.2024: Hallenbad und Vereinsgebäude in Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen/Thaya,• 28.05.2024: Gastronomiebetrieb in Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung;