Lotterien 2024: NÖ im Rausch des Glücks

Bei den Glücksspielen der Österreichischen Lotterien haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich im letzten Jahr wieder kräftig abkassiert.

Den blau-gelben Höchstgewinn 2024 erzielte ein Glückspilz beim Lotto "6 aus 45" nach einem Doppel-Jackpot am 28. Februar. Sein Solo-Sechser war 2,4 Millionen Euro schwer. Überhaupt erfreut sich das Lotto "6 aus 45" in Niederösterreich ungebrochen großer Beliebtheit. 2024 gab es zwischen Enns und Leitha 9 neue Sechser-Millionäre. 6 weitere Spielteilnehmer konnten im abgelaufenen Jahr einen Gewinn von mehr als 100.000 Euro erzielen. Und beim Zusatzspiel "LottoPlus" sind 8 weiteren Niederösterreichern Gewinne in sechsstelliger Höhe geglückt.

Meiste Hochgewinne über NÖ ausgeschüttet

Das europäische Super-Lotto „EuroMillionen“ verschaffte im abgelaufenen Glücksspieljahr 34 Niederösterreichern einen Treffer von 100.000 Euro oder noch mehr. 20 Niederösterreicher hatten im abgelaufenen Jahr beim "Joker" die richtige Zahlenkombination auf ihrer Quittung. Damit verbuchten sie einen Euro-Gewinn in sechsstelliger Höhe.

Die Jahresbilanz der übrigen Lotterien-Glücksspiele aus blau-gelber Sicht: 2024 kamen 8 LottoPlus-, 7 Klassenlotterie- und 3 Rubbellos-Spielteilnehmer aus dem Land unter der Enns zu Gewinnen von mindestens 100.000 Euro. Weitere 3 schlugen bei Lotto- bzw. EuroMillionen-Sonderpromotionen erfolgreich zu. Einem von ihnen gelang sogar ein Millionengewinn.

Im Vorjahr sind laut NÖ Wirtschaftspressedienst 10 Personen aus Niederösterreich mit Spielen der Österreichischen Lotterien zu Millionären geworden. Weitere 80 durften sich über 100.000 Euro oder mehr freuen. Mit 90 Hochgewinnen war Niederösterreich 2024 im Vergleich aller Bundesländer die klare Nummer 1, vor der Steiermark und Wien (je 63).