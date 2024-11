× Magischer Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg

Illumina, der zauberhafte Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg, begeistert auch heuer wieder mit faszinierenden Lichterspielen, Wassershows und Klangprojektionen.

Auch dieses Jahr verwandelt sich der historische Schlosspark Laxenburg wieder in ein strahlendes Lichtermeer. Vom 15. November 2024 bis 12. Jänner 2025 lockt "Illumina", Österreichs größter Lichtergarten, bereits das 4. Jahr in Folge mit einem brandneuen Rundweg. Auf über 3 Kilometern erwartet Besucher eine atemberaubende Reise aus Lichtinstallationen, Projektionen, Laser- und Wassereffekten. Die weiterentwickelte Technik und die Zusammenarbeit mit internationalen Lichtkünstlern garantiert ein unvergessliches Erlebnis für Stammgäste und neue Besucher gleichermaßen.

© Thomas Willig ×

© Michael Graf ×

Für jeden Geschmack etwas dabei

Kraft für den Rundweg tanken Besucher in den beiden neu errichteten Gastrozonen entlang des Weges. Die Kooperationen mit bekannten Foodtrucks und Anbietern aus der Region erweitert das Gastroangebot der vergangenen Jahre. Vom traditionellen Schmankerl über süße Köstlichkeiten bis hin zu Veggie und Vegan findet sich jeder und jede etwas. Punsch und Co. wärmen auf; und laden zum Verweilen in der Magischen Lichterwelt ein.

Bequem & Nachhaltig mit dem Shuttlebus

Wer auf die Anreise mit dem Auto verzichten, oder bequem aus Wien anreisen möchte, kann jede Woche von Freitag bis Sonntag das Shuttlebusservice vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg nutzen. Der Bus fährt zwei Mal täglich hin- und retour, nimmt Kinderwägen sicher im Businneren mit und hält direkt vor dem Haupteingang zum Schlosspark.