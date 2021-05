Mann bei Crash aus Pritschenwagen geschleudert – tot

Zwei weitere Personen verletzt.

Burgschleinitz-Kühnring. Bei einem Verkehrsunfall in Burgschleinitz-Kühnring (Bezirk Horn) ist am Dienstagabend ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Er war als Beifahrer in einem Pritschenwagen gesessen, der laut Polizei auf der B35 nach einer Kuppe in das Heck eines Traktorgespanns geprallt war. Der 31 Jahre alte Lenker des Kfz dürfte die Zugmaschine samt Anhänger übersehen haben, ein Ausweichversuch scheiterte.

Der 53-Jährige wurde aus dem Pritschenwagen geschleudert und erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Der Lenker und ein 56-jähriger Insasse des Fahrzeuges erlitten Blessuren. Im Einsatz stand auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 2".