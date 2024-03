Marille, Dirndl, Birne und Elsbeere verwandeln NÖ in ein Blütenmeer

Die Top-Tipps für romantische Wanderungen während der Obstblüte in Niederösterreich

In Niederösterreich steht der Frühling in den Startlöchern. Die Pielachtaler Dirndlsträucher, Wachauer Marillenbäume, Mostviertler Birnbäume und Elsbeerbäume im Wienerwald zeigen sich schon bald in herrlicher Farbenpracht. Es ist die perfekte Zeit, die Region beim Spazieren gehen, Wandern und Radfahren zu entdecken.



Dirndlwanderung. Am 16.,17. und 23. März gibt es zum Beispiel geführte Dirndl-Wanderungen im Pielachtal.



Wachauer Marille. Ein Klassiker ist die Marillenmeile in Rossatz-Arnsdorf in der Wachau, wo Radler am Donauradweg bestens aufgehoben sind.



Birne im Mostviertel. Einen Traum in weiß bieten die 300.000 Mostviertler Birnbäume – erlebbar über den Mostviertler Panoramahöhenweg, der sich über 50 km vom Sonntagberg über Wiadhofen/Ybbs bis Stl Leonhard im Walde und Randegg schlängelt.



Elsbeerblüte. Wunderschön ist auch die Elsbeerblüte im Wienerwald und im Mostviertel, wo bis zu 300 Jahre alte und 30 Meter hohe Bäume duftend blühen. Ein Geheimtipp ist das Haus der Elsbeere in Michelbach. Gemütliche Wanderungen zum Thema gibt es in Michelbach, Laabend oder ausgehend von der Klammhöhe bis zur Gföhlberghütte.