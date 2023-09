× Mit Molière in die neue Saison

Molieres "Der Menschenfeind" in einer Inszenierung von Dominic Oley ist am Landestheater Niederösterreich der Auftakt zur Saison 2023/24. Die Thematik kommt sehr aktuell daher.

Um 19.30 Uhr ist morgen die Premiere des Theaterstückes "Der Menschenfeind" von Molière. Damit startet das Niederösterreichische Landestheater auch in seine neue Saison. Das Stück, das 1666 seine Uraufführung hatte, wurde heuer inszeniert von Dominic Oley. In der Titelrolle des starrköpfigen Querulanten Alceste ist Julia Keusch zu sehen.

Ewig aktuelles Thema

Molière erschuf mit "Alceste" einen seiner berühmtesten Charaktere, der auch autobiografische Züge trägt. „Er zeichnet das Porträt eines Querulanten, der mit nötiger Distanz genauso wie mit scharfem Witz auf die moralisch deformierte High Society blickt und sie heftig kritisiert“, heißt es auf der Website des Landestheaters. Alceste sieht überall Lügen und Verstellung, Täuschung und Intrigen. Mit lustvoller Sprache und raffinierten Rededuellen entwickelt sich eine entlarvende Komödie über die philosophisch zeitlose Frage: Wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? - Ein Thema, das sich offensichtlich seit Jahrhunderten aufdrängt und dennoch so aktuell ist. Regisseur und Schauspieler Dominic Oley gilt als Experte für absurd-komödiantische Handlungen und Verhaltensweisen der menschlichen Spezies.

© Franzi Kreis ×

Weitere Aufführungen

Nach der Premiere wird das Stück noch am 21. September, 14. und 17. Oktober, 24. November (mit Publikumsgespräch danach), am 31. Dezember sowie am 13. Jänner aufgeführt. Ein Gastspiel in der Bühne Baden findet am 4. Oktober statt.