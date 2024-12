Mit Motorsäge und Messer: Sohn (22) randalierte bei Eltern

Selbst nachdem der Niederösterreicher weggewiesen wurde, kam er wieder zurück.

Wilde Szenen spielten sich in einem Haus in Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten, ab. Dort soll ein 22-Jähriger gleich zwei Mal seine Eltern heftig bedroht haben. Zum ersten Mal wurde die Polizei am Dienstagabend gerufen, weil der Niederösterreicher seinen Eltern gedroht haben soll, sie umzubringen.

Gegen den jungen Mann wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Doch der 22-Jährige ließ sich auch davon nicht abwimmeln. Er tauchte in der Nacht auf Mittwoch wieder vor seinem Elternhauses auf und versuchte die Türe einzuschlagen.

Zweiter Einsatz in wenigen Stunden

Die Polizei musste um 7 Uhr morgens zum zweiten Mal ausrücken. Der Sohn soll seine Eltern abermals angegangen sein und sie mit Messer und Motorsäge bedroht haben. verständigt. Zwischen dem 22-Jährigen und seinem Vater soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Mehrere Bezirksstreifen und Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe fuhren zum Haus. Dieses Mal klickten bei dem jungen Mann die Handschellen.