Moschee in Niederösterreich mit islamfeindlichen Graffiti besprüht

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte eine Moschee im Bezirk Wiener Neustadt-Land mit islamfeinlichen Sprüchen und Symbolen beschmiert.

Eine Moschee in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist in der Nacht auf Montag mit Graffiti besprüht worden. "Die Ermittlungen stehen am Anfang", bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Der unbekannte Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Beim Eingang wurden zwei Symbole angebracht, die Wände des Gebäudes wurden mit islamfeindlichen Sprüchen beschmiert.

Die Ermittlungen laufen mit Unterstützung des Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Im Laufe der Woche sollen Umfelderhebungen und Befragungen durchgeführt werden, teilte der Sprecher mit.

"Laut Videoaufnahmen hat sich gegen 3.00 Uhr eine Person illegal Zutritt zum Gelände der Islamischen Föderation Sollenau verschafft und die Wände der Moschee mit islamfeindlichen Aussagen und Motiven beschmiert", teilte die betroffene Einrichtung in einem Facebook-Posting mit. "Dieser Anschlag stellt nicht nur einen Angriff auf unsere Moschee dar, sondern ist vielmehr gegen eine ganze Religionsgemeinschaft, ihre Anhänger und die Religionsfreiheit gerichtet."

Die Islamische Föderation Sollenau verurteilte "diese islamfeindliche Aktion auf das Schärfste". Man erwarte sich von den politisch Verantwortlichen, "dass Extremisten, die rassistisch motivierte Angriffe verüben, auch konsequent zur Rechenschaft gezogen werden" sowie "ein klares Signal", dass so etwas keinen Platz in unserer Gesellschaft habe. Auch der Österreichische Islamische Bund verurteilte den rassistischen Angriff in einem Posting.