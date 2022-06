Motorradfahrer (47) stirbt bei Unfall in Niederösterreich

Der Wiener geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Frankenfels. Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der L102 bei Frankenfels (Bezirk St. Pölten-Land) ums Leben gekommen. Der Wiener geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Trotz rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Unfallzeugen erlag er noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.