× Neos NÖ: Mühr folgt auf Hubijar als Parteimanager

In der Landesgeschäftsführung der Neos in Niederösterreich wird ein Wechsel vollzogen.

Neuer Parteimanager. Alexander Mühr heißt der neue Landesgeschäftsführer der Neos in Niederösterreich. Er übernimmt Mitte September von Benjamin Hubijar, der sich nach der Geburt seiner Tochter verstärkt den Vaterpflichten widmen will. „Mit Alexander Mühr haben wir einen echten Profi in Sachen Strategie, Kampagnenmanagement und Organisationsaufbau gewinnen können", freut sich Landesparteivorsitzender Indra Collini.

© Neos NÖ ×

Alexander Mühr, Indra Collini und Benjamin Hubijar.

Mission. Mühr, der viel Erfahrung als Geschäftsführer in Werbe- und Kommunikationsagenturen mitbringt, freut sich auf seine neue Aufgabe. „Meine Mission ist es, Neos mit meiner vollen Tatkraft dabei zu unterstützten, die ambitionierten Ziele zu erreichen und den Wachstumskurs im Land konsequent fortzusetzen“, so der 51jährige.