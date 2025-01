In Wöllersdorf-Steinabrückl eröffnete am Samstag feierlich ein neuer Wirtschaftshof.

Ein neuer Wirtschaftshof für Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie öffnete am Samstag feierlich seine Pforten. Unter der Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie zahlreichen Gästen konnten die nach einem Jahr abgeschlossenen Bauarbeiten endlich gebührend gefeiert werden.

Jeden Cent wert

"Gemeinde und Land haben viel Geld für diesen neuen Wirtschaftshof in die Hand genommen und jeder Cent ist gut investiert, denn hier arbeiten jene Menschen, die darauf schauen, dass in der Gemeinde alles funktioniert", zeigte sich Mikl-Leitner erfreut.

Der neue Wirtschaftshof ist das beste Beispiel für das gemeinsame Ziel von Land und Gemeinden, nämlich alt mit neu in Einklang zu bringen. Es sei außerdem eine Strategie mit dem Boden sensibel umzugehen. In ihrer Rede betonte die Landeshauptfrau, dass Niederösterreich die geringste Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung aufweise und auf Maßnahmen wie Brachflächen-Revitalisierung und den Blau-Gelben Bodenbonus setze.

Mit diesen Ansätzen werde vermieden, neue Flächen zu verbauen, während gleichzeitig der Natur Raum zurückgegeben wird. Mikl-Leitner hob hervor, dass der Wirtschaftshof nicht nur funktional und nachhaltig, sondern auch ökologisch vorbildlich umgesetzt wurde.

© NLK Pfeiffer ×

Hochwasserschutz und effiziente Zusammenarbeit

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Rede war der Hochwasserschutz in der Region. Während die Arbeiten in Steinabrückl bereits abgeschlossen sind, wird der Hochwasserschutz in Wöllersdorf noch heuer fertiggestellt. Mikl-Leitner lobte die Freiwillige Feuerwehr Wöllersdorf-Steinabrückl, die bei Hochwasserereignissen im Dezember 2023 und September 2023 Schlimmeres verhindern konnte.

Manfred Dam, Leiter des Wirtschaftshofs, zeigte sich begeistert von der neuen zentralen Anlage, die aus 17 dezentralen Plätzen zusammengeführt wurde: "Dies ermöglicht effizienteres Arbeiten und einen besseren Überblick über Gerätschaften und Ressourcen.“