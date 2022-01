Niederösterreich: Mann bis zur Hüfte verschüttet

52-Jähriger wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert.

Bei Erdarbeiten in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist Mittwochmittag ein 52-Jähriger bis zur Hüfte verschüttet worden. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben in einer Künette aufgehalten, die letztlich einbrach. Alarmierte Feuerwehrmitglieder befreiten den Niederösterreicher. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.