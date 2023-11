× Österreichs modernstes Kino eröffnet in der SCS

Mitte Dezember öffnet Österreichs modernstes Kino in der Westfield SCS endlich seine Pforten. Das neue Cineplexx-Kino soll das Film-Erlebnis auf ein neues Level heben.

Die Kinowelt von Österreichs größtes Einkaufszentrum, der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf, wird seit Ostern einer umfangreichen Modernisierung unterzogen. Auf rund 11.000 Quadratmetern entsteht ein neues Entertainment- und Freizeitareal mit einem einzigartigen Mix aus Shopping, Entertainment und hochwertiger Kulinarik. Für dieses Prestige-Projekt werden von der Westfield SCS, der österreichischen Kinogruppe Cineplexx und weiteren Partnern rund 25 Millionen Euro investiert.

© Robert Harson ×

Hier entsteht der UNIQUE Saal mit Sitzreihen in U-Form.

IMAX, Suiten und Sitzreihen in Tribünenform

Herzstück des neuen Erlebnisareals ist das nach eigenen Angaben modernste Kino Österreichs. Kinofans dürfen sich unter anderem auf elf statt bislang neun Säle, darunter auch Premium-Säle, die sogenannten "Suiten", und spektakulären Dolby-Atmos Sound freuen. In den "Suiten" setzt die neue Premiumsitzkategorie Cinegold Boxx als Königsklasse einen neuen Komfortstandard in Österreich. Geboten wird nicht nur noch mehr Platz, sondern mehr Privatsphäre, elektrisch verstellbare Rückenlehnen, Platz für Jacken und Taschen sowie Wireless Charger für Mobiltelefone. Ein besonderes Highlight ist auch der IMAX-Kinosaal. Vom Film selbst bis hin zur Kinotechnik, Leinwandmaßen, Sound und Saalgestaltung wird ein Kinoerlebnis auf höchstem Niveau geboten. Im weltweit ersten UNIQUE Saal werden die Sitzreihen in U-Form freistehend im Raum errichtet, sodass Besucherinnen und Besucher ein komplett neues Raumkonzept erleben können.

Eröffnung am 21. Dezember

In jedem einzelnen Saal sind zudem mehrere Rollstuhlplätze vorhanden, auch in den Premium-Kategorien und "Suiten". "Noch heuer, am 21. Dezember, wird das CINEPLEXX Westfield SCS seine Pforten öffnen. Wir arbeiten Tag für Tag mit Hochdruck an der Umsetzung dieses Riesenprojekts und können die erste Filmvorführung kaum erwarten", so Lucas Langhammer, Mitglied der Cineplexx-Geschäftsleitung. Ab 19. Dezember können die Kino-Tickets für die ersten Vorstellungen online unter www.cineplexx.at sowie in der Cineplexx App gekauft werden, ab 21. Dezember dann auch direkt vor Ort am Ticketkiosk und an der Kinokassa.