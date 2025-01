× Pferd nach Sturz: Erst gerettet, dann verendet

Ein tragischer Sturz endete für ein 33 Jahre altes Pferd tödlich.

Am Dienstagabend kam es zu einem tragischen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat. In einem Reitstall war ein 33 Jahre altes Pferd in eine Werkstättengrube eingebrochen und konnte sich ohne Hilfe nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Rettung übers Dach

Um das Tier aus seiner ausweglosen Lage befreien zu können, riefen die Feuerwehrleute Unterstützung aus Laxenburg. Mithilfe der Expertise der Kollegen konnten dem Pferd Spezial-Hebebänder angelegt werden. Mit viel Fingerspitzengefühl und unter Betreuung einer Tierärztin, konnte das Pferd letztendlich aus der Grube befreit werden.

Doch dann das Drama: Trotz des tatkräftigen Einsatzes aller Beteiligten verstarb das Pferd kurz nach der Rettungsaktion.